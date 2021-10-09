Mısır'da "safkan Arap atlarının kalesi" olarak ünlenen köyde atlar, usta eğitmenlerce nakış gibi işleniyor - Son Dakika

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Mısır'ın Feyyum kentine bağlı tarihi Dimu Köyü'nde atların eğitildiği bir saha

Eğitmenlerden Ala Ebu Suud ile röportaj

Atların komutlara göre çeşitli hareketler yapma Mısır'ın Feyyum kentine bağlı tarihi Dimu Köyü'nde, safkan Arap atlarının da yer aldığı farklı renklerdeki ve özelliklerdeki atlar çekirdekten yetişmiş eğitmenler tarafından onlarca yıldır eğitilmeye devam ediliyor.

Mısır'ın en fazla at eğiten ve eğitici yetiştiren köyü haline gelen Dimu, "Eğitmenler Köyü" ve "safkan Arap atlarının kalesi" isimleriyle bilinir hale geldi.

Dikkat çekici güzellikleri, maharetleriyle öne çıkan atlar usta ve işinin ehli eğitmenlerin elinde nakış gibi işleniyor.

Yerli, yarış, gösteri ve güzellik gibi farklı kategorilerde değerlendirilip yetiştirilen atlar genellikle arpa, mısır, kepekle besleniyor; şeker, patates ve havuçla da mükafatlandırılıyor.

Siyah, beyaz, kahverengi, kızıl renklerde, uzun boylu, parlak tüylü ve maharetli atlar, zarif, asil, çevik ve maharetli hamlelerle boy gösteriyor.

Eğitim çalışmalarının yapıldığı sahaların yanı sıra atlar, eğitmenler kontrolünde binicilik alanlarında da marifetlerini sergiliyor.

Farklı bir dünya ve farklı bir dil

Eğitim sahası içinde, ancak orada bulunanların ve atların anlayabileceği; kelimelerden çok hareketlerden ve imalardan oluşan bir dil kullanılıyor.

Eğiticinin elindeki asayı havaya kaldırması, indirmesi, sağa ya da sola hareket ettirmesi, atlar tarafından anlaşılan; ayağını kaldırmak, kafasını sallamak, oturmak yahut belirli bir ritme göre birbirinden göz alıcı figürler sergilemek gibi çeşitli hareketlerde karşılık bulan bu dilin bazı komutlarını oluşturuyor.

Dimu Köyü'ndeki geniş alanlara uzanan haralarda ve çiftliklerde, yeni doğan atların eğitimine iki aydan sonra başlanılıyor.

Eğitim sırasında ceza yönteminin kullanılmadığını ancak talimatlara yanıt vermediği zamanlar vücudunun hareket etmesi istenen yerine şiddet içermeden hafifçe vurulduğu ifade ediliyor.

Küçük eğitmenler

Atlar mesleği küçüklükten öğrenmeye hevesli çocuklar tarafından haralarından çıkarılarak, eğitim sahasındaki ustalarına teslim ediliyor.

Eğitmenlerden Ala Ebu Suud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftlikte bulunan çocuklar gibi bu işe ufakken başladığını söyledi.

Atların terbiye edilmesi, biniciliğin öğrenilmesi ve atların maharetlerinin pekiştirilmesi konularında işin inceliklerini öğrenen Ebu Suud, şu anda turnuvalara katıldığını ve özel bir okulda binicilik dersleri verdiğini ifade etti.

Atların fiyatları cinslerine, yaşlarına ve özelliklerine göre değişiyor

Yerli atların fiyatlarının yaklaşık 5 bin cüneyh (yaklaşık 320 dolar) olduğunu ifade eden Ebu Suud, saf kan Arap atlarının ise 300 bin ile 400 bin cüneyhi (20 bin ila 25 bin dolar) bulduğunu belirtti.

Ebu Suud, özel törenler için yetiştirilen at cinsinin fiyatının 100 bin cüneyh (6 bin 400 dolar), yarışmalara hazırlanan atların da 80 bin cüneyh (5 bin dolardan fazla) olduğunu aktardı.

At yetiştiriciliği kültürünün yaygın olduğu Mısır'da at kulüpleri, çiftlikleri bulunuyor, çeşitli yarışmalar düzenleniyor, atlar çeşitli vesilelerle düzenlenen törenlerde geniş yer buluyor.

Mısır'da Arap atlarının eğitim merkezi haline gelen tarihi Dimu köyü, ülke içinden ve dışından rağbet görüyor. Turistler ve binicilik tutkunları, kadim Mısır köyüne sık sık geliyor.