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Mısır'daki "Karikatür Müzesi" yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaya devam ediyor - Son Dakika

Mısır'daki "Karikatür Müzesi" yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaya devam ediyor

28.10.2021 12:13
Mısır'daki

Mısır'ın Feyyum kentine bağlı Tunus köyünde 2009 yılında açılan Karikatür Müzesi, içinde barındırdığı 500 orijinal karikatürle yerli ve yabancı turistlerin ilgili odağı olmayı sürdürüyor.

Mısır'ın Feyyum kentine bağlı Tunus köyünde 2009 yılında açılan Karikatür Müzesi, içinde barındırdığı 500 orijinal karikatürle yerli ve yabancı turistlerin ilgili odağı olmayı sürdürüyor.

Müzede, Mısır'ın 1919'dan günümüze kadar girdiği savaşları ve siyasi değişimleri, eğitim durumu gibi çeşitli alanları kapsayan karikatürler bölümlere ayrılmış odalarda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Tunus köyüne yürüme mesafesinde bulunan müze, etrafı dağlarla çevrili olan doğa harikası Karun Gölü'nün yanında bulunuyor. Sarı renkli taşlardan inşa edilen müze, kubbe mimari yapısıyla ziyaretçileri büyülüyor.

Müzede yaklaşık 500 orijinal karikatür bulunuyor

Yaklaşık 12 yıldır faaliyette olan müze, ülkenin son 100 yıllık tarihine ışık tutuyor. Öyle ki müzede Mısır'ın girdiği savaşlar, tarihi olaylar ve birçok ünlü şair ve siyasetçinin çizimlerinin de bulunduğu 500 orijinal karikatür sergileniyor.

AA muhabirine konuşan Feyyum Sanat Merkezi Müdürü İbrahim Able, "Karikatür Müzesi'nde yaklaşık 500 orijinal karikatür sergileniyor. Bizi özel kılan şey de karikatürlerimizin tamamen orijinal ve asli olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Karikatürler arasında birçok ünlü sanatçının çizimlerinin bulunduğunu söyleyen Able, bunların arasında Havvan Santis, Alexander Saruhan, Ahmed Hicazi ve Salah Cahin'in de yer aldığını belirtti.

Able, müzede, çoğunlukla eski Mısırlı sanatçıların eserlerine ağırlık verildiğini ancak onların yanı sıra Filistinli Naci el-Ali ve Iraklı Mueyyed Nima gibi ünlü Arap karikatüristlerin çizimlerinin de bulunduğu özel bir bölüm açıldığını belirtti.

Her yıl uluslararası düzeyde karikatür yarışması düzenleniyor

Mısır'da bulunan Karikatür Müzesi'nde her yıl uluslararası düzeyde karikatür ve portre yarışması düzenleniyor. Bu yılki uluslararası yarışma, "KarikaTunus" (Karikatür-Tunus) yarışması ismiyle gerçekleştirildi.

Able, "Bu sene yarışmaya 40'tan fazla ülkeden 120 karikatürist, 250'den fazla eseriyle katılım gösterdi." dedi.

Kazananların uluslararası üyelerden oluşan jüri oylarıyla belirlendiğini kaydeden Able, bazı kategorilerde ise sosyal medyada oylama yapıldığını belirtti.

Yarışmayı kazanan karikatüristlerin eserlerinin fuarda sergilendiğini kaydeden Able şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılki karikatür yarışmasını Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden karikatüristler kazandı. Portre kategorisinde kazananlar ise Brezilyalı Alexander Kabral ve Suriyeli Murhaf Yusuf oldu."

"Müzedeyken kendimi evimdeymişim gibi hissediyorum"

Müzeyi gezen yerel turist Rağda Hicazi, "Müzedeyken kendimi evimdeymişim gibi hissediyorum. Her yıl müzede yeni bir şeyler görüyorum ama değişmeyen tek şey, müzedeki misafirperverlik ve verdiği huzur." ifadelerini kullandı.

Müzeye 8'inci gelişi olduğunu belirten Hicazi, bu yıl müzenin yerli ve yabancı karikatüristlerin katılımıyla çok daha farklı ve güzel olduğunu söyledi.

Karikatür müzesi ne zaman kuruldu?

Karikatür Müzesi 2009 yılında Mısırlı karikatür hayranı Muhammed Able tarafından kuruldu.

Able, 12 yıl önce yaklaşık 40 yıl boyunca toplayarak koleksiyon haline getirdiği 500 orijinal karikatürü halka sunmak için müze açma kararı aldı.

Müze, 19. yüzyılın ortalarına doğru Mısır'ın en ünlü mühendisi olarak kabul edilen Muhammed Fehmi tarafından inşa edildi.

Tunus, Mısır, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'daki 'Karikatür Müzesi' yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaya devam ediyor - Son Dakika


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