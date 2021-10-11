Mısır düzensiz göç ve enerji güvenliği konulu Vişegrad Dörtlüsü zirvesine katılacak - Son Dakika

Mısır düzensiz göç ve enerji güvenliği konulu Vişegrad Dörtlüsü zirvesine katılacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Macaristan'ın başkenti Budapeşte düzenlenecek Vişegrad Dörtlüsü zirvesine katılmak üzere yola çıktığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Macaristan'ın başkenti Budapeşte düzenlenecek Vişegrad Dörtlüsü zirvesine katılmak üzere yola çıktığı bildirildi. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın 2018'den beri ikinci kez katılım göstereceği zirvede düzensiz göç, enerji güvenliği ve terör konularının ele alınması planlanıyor." ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Sisi'nin ziyaret kapsamında Macaristanlı üst düzey yetkililerle uluslararası ve bölgesel düzeyde iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik bir dizi görüşme gerçekleştirileceği belirtildi. Askeri, kültürel, ekonomik ve enerji alanlarında iş birliğini amaçlayan Vişegrad Dörtlüsü, Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya'dan oluşuyor.

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