Mısır'ın Ahram gazetesinin dijital arşivinin İsrail'de erişime açılması eleştiri topladı - Son Dakika

İsrail Ulusal Kütüphanesinin, Mısır'daki köklü gazetelerden "El-Ahram"a ait dijital arşivi okuyucuların ve araştırmacıların erişimine açması tepkilere neden oldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığına Bağlı "İsrail Arapça Konuşuyor" Facebook sayfasından 27 Ekim'de yapılan açıklamada, Kudüs'teki İsrail Ulusal Kütüphanesinin, 1875 yılında yayın hayatına başlayan Ahram gazetesine ait dijital arşivi okuyucuların hizmetine sunmak için yeni bir projeyi hayata geçirdiği duyurulmuştu.

İsrail basınında, Mısır'da 146 yıllık yayın geçmişi olan Ahram gazetesine ait arşivin nasıl ele geçirildiğine ilişkin bilgi yer almamıştı.

Ancak "Kahire 24" isimli haber sitesi bugün, Ahram'ın dijital arşivinin, dünyadaki pek çok gazetenin arşivlerini bünyesinde barındıran Amerikan "East View" platformunda yer aldığını belirtti.

Site, kaynağını belirtmediği haberinde, East View'in, Ahram'ın dijital arşivini ücret karşılığında açtığını öne sürdü.

Mısır Gazeteciler Sendikası Konseyi üyesi Mahmud Kamil, konuyla ilgili sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, "Ahram gazetesindeki yetkili kaynaklardan aldığım bilgiye göre, Memduh el-Veli'nin Ahram'ın Yönetim Kurulu başkanlığı görevinden alınmasının ardından o sırada Başkan Vekili olan Ömer Sami, gazetenin arşivini 185 bin dolar karşılığında East View'e sattı." bilgisini paylaştı.

Kamil, satış sözleşmesinin sadece Mısır tarafından imzalandığına ayrıca söz konusu şüpheli anlaşma için takdir edilen meblağın henüz Ahram'ın kasasına girmediğine işaret etti.

Olay sosyal medyada büyük tepki çekti

Mısırlı muhalif gazeteci Halid el-Belşe, Facebook sayfasından, Ahram'ın arşivinin İsrail'in eline nasıl ve hangi bedel karşılığında geçtiği sorusunu sordu.

Belşe, "Ahram'ın arşivinin herkesten önce Mısırlılara verilmesi ve elimizdeki saklı hazineden istifade etmemiz gerekirdi." ifadesini kullandı.

Bir başka gazeteci Ahmed Kamil de, "İsrailliler, topraklarımızı ve Aksa'mızı gasbettiği gibi Ahram'ın arşivini de gasbetti." eleştirisinde bulundu.

Ahram gazetesinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.