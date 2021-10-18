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Mısır'ın Giza kentinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü - Son Dakika

Mısır'ın Giza kentinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü

18.10.2021 15:47
Mısır'ın Giza kentinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü

Mısır'ın Giza kentinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Mısır'ın Giza kentinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Devlete ait "El-Ahram" gazetesinde yer alan habere göre, Giza kentinde seyir halindeki bir kamyon, otoyol kenarında duran, içinde işçilerin bulunduğu bir otobüse arkadan çarptı.

Kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar bölgedeki El-Haram Hastanesine kaldırıldı.

TEM Otoyolu, El Ahram, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'ın Giza kentinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'ın Giza kentinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü - Son Dakika
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