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MİT'ten nokta operasyon: 'Dağlıca şehitlerinin kanları yerde kalmadı' - Son Dakika

MİT'ten nokta operasyon: 'Dağlıca şehitlerinin kanları yerde kalmadı'

06.10.2021 11:05

MİT'ten nokta operasyon: 'Dağlıca şehitlerinin kanları yerde kalmadı' Irak'ın kuzeyindeki Gara'da MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon: 'Dağlıca şehitlerinin kanları yerde kalmadı'

ANKARA - Irak'ın kuzeyindeki Gara'da MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

2012 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan Doktor Rodi kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız, Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre PKK terör örgütüne 1999 yılında katılan terörist Özcan Yıldız, uzun yıllar yurtiçinde çok sayıda kanlı eyleme katıldı. 2013 yılında Irak'ın kuzeyine kaçan terörist Yıldız, Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi alanlarda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

Öte yandan MİT tarafından uzun süre takip edilen terörist Özcan Yıldız'ın, 2020 yılında örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi. Geçmişte Dağlıca saldırısına katılması nedeniyle MİT'in hedef listesinde yer alan terörist Yıldız, özel operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon: 'Dağlıca şehitlerinin kanları yerde kalmadı'

Özcan Yıldız, Irak, Gara, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MİT'ten nokta operasyon: 'Dağlıca şehitlerinin kanları yerde kalmadı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon: 'Dağlıca şehitlerinin kanları yerde kalmadı' - Son Dakika
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