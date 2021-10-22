Üye Girişi
MİT'ten nokta operasyon: "Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

MİT'ten nokta operasyon: "Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi"

22.10.2021 15:13

MİT'ten nokta operasyon: "Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi" MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon: "Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi"

ANKARA - MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonları devam ediyor. Son olarak Gara Sahası'ndaki tüm kadın teröristlerin sorumluluğunu yürüten Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen, MİT tarafından Kerkük'ün kuzeyinde hedef alındı. Edinilen bilgiye göre, Şilan Guyi kod isimli Taybet Bilen'in hareketi, bölgedeki yerel ajan ağı tarafından adım adım izlendi, ardından, beraberindeki 2 PKK/KCK'II teröristle birlikte Kerkük kırsalında etkisiz hale getirildi. Örgütün kadın yapılanması YJA-STAR ve PAJK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen'in 1999 yılında Mahmur' dan terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığı, 2004-2007 yılları arasında Şırnak/Gabar bölgesinde terör örgütünün eylemlerini organize ettiği öğrenildi. Öte yandan terörist Bilen'in, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki varlığını artırması yönündeki kararı çerçevesinde, örgütün güvendiği kadrolardan olması nedeniyle 2013 yılında Suriye'de görevlendirildiği, bu dönemde örgüte YPG adı ile katılım sağlayan grupları organize ettiği, akabinde Suriye/Ayn El Arap'ta YPJ komutanı olduğu, 2015 yılında da Suriye/Kamışlı 'da görevlendirildiği öğrenildi. Ayrıca, 2019 yılında PKK/KCK terör örgütünün sözde Sincar Kadın Sorumlusu olduğu, 2021 yılından itibaren Gare Sahası Yönetimi'nde yer aldığı, aynı zamanda YJA Star Konsey üyesi olduğu, öğrenildi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, MİT'in, operasyon yaptığı bu bölgenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, terörle mücadele tarihinde, Kerkük kırsalında (sınırlarımızdan 170 km derinlikte) yaptığı ilk operasyon olma özelliği taşıması nedeniyle, son dönemde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan en nitelikli operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.

MİT'ten nokta operasyon: Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon: Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi

Kerkük, Terör, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MİT'ten nokta operasyon: 'Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler 15:10 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış 14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı 14:53 BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı
MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi 14:40 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi 14:09 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı 13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde 12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı 12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı

Son Dakika Haberleri
15:09 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler
15:08 Meteoroloji sıcaklık 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış
14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu
14:52 BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı
14:52 Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor
14:39 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı
Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu         
15:13
Meteoroloji sıcaklık 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Meteoroloji sıcaklık 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor         
15:08
Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu         
14:56
Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor         
14:52
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası         
14:36
Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı         
13:59
Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin         
13:33
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 15:18:18. #1.11#
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon: "Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement