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MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti - Son Dakika

MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

14.10.2021 03:31

MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet, İranlı sığınmacıyı Van'dan İran'a kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı.

MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

VAN - Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet, İranlı sığınmacıyı Van'dan İran'a kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı.

Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A.'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen ikisi İran ajanı toplam sekiz kişi, MİT ve Van İl Emniyet Md.lüğü'nün 24 Eylül 2021 tarihindeki ortak operasyonu ile suçüstü yakalandı.

"MİT adım adım takip etti"

MİT, İranlı istihbarat görevlilerinin M.A'nın İran'a kaçırılması için "30 bin ABD dolarlık bütçeyle" Van'da bir şebeke oluşturmaya çalıştığını tespit etti.

MİT ve Emniyet'in takibe aldığı şebeke üyelerinin İranlı istihbaratçıların talimatıyla; eski asker M.A.'nın eşi M.E.'ye kaçırma olayına yardım etmesi karşılığında 10 bin ABD doları teklif ettiği, kabul etmemesi halinde anılanın İran'da yaşayan ailesine zarar verileceği, tehdidinde bulunduğu da belirlendi.

"Operasyon için düğmeye basıldı"

İran istihbaratının, M.A.'yı araç ile İran'a kaçırmak üzere iki şahsı, 24 Eylül 2021 tarihinde Van'a gönderdiğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şebeke üyeleri "suçüstü" yakalandı.

24 Eylül 2021 tarihi saat 21: 00 sularında M.A.'yı enterne etmek üzere ikametgaha girmeye çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk vatandaşı M.E.A. göz altına alındı. Devam eden operasyona altı Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke üyeleri de yakalandı.

MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti
MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti
MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti
MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

Eylül, Milli, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti - Son Dakika


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