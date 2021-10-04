Mobil Park Ekibi uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park Ekibi şüphelendikleri bir şahsın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde uygulama yapan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park Ekibi bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. Şahsı durduran ekipler yaptıkları üst aramasında bir miktar eroin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. İsminin O.S. olduğu tespit edilen şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN