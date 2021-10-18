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MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

18.10.2021 23:41

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya malzemeleri ve aksesuar ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya malzemeleri ve aksesuar ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 27'nci sokakta faaliyet gösteren mobilya malzemeleri ve aksesuar ürünleri üretimi yapılan fabrikada saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan dumanlar çıktığını gören çevredeki esnaf, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Fabrikada küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İtfaiye, İnegöl, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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