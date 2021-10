MODEF EXPO 2021'in "en genç" tasarımcısından dar alanlar için fonksiyonel ürünler - Son Dakika

Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın (MODEF EXPO 2021) en genç tasarımcısı Mustafa Yeşil'in dar alanlar için ürettiği fonksiyonel ürünler, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi gördü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4-9 Ekim tarihlerinde bu yıl 45'incisi düzenlenen MODEF EXPO 2021'de mobilya tasarımcılarının hayat verdiği birbirinden farklı ürünler görücüye çıkarken, İnegöl Mobilyacılar Odası'nın en genç üyesi olan 19 yaşındaki Mustafa Yeşil'in "dar alanlar için" yaptığı tasarımlar fuara renk kattı.

Yeşil, tasarlayıp imal ettiği ürünlerle yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılki fuara da katılan Yeşil'in ürünlerinin beğenilmesi üzerine bu yıl da fuarda tasarımlarını sergilediklerini söyledi.

Yeşil'in ürünlerinin hem yurt içi hem de yurt dışında ilgi gördüğünü dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Farklı tasarımların zaten her zaman ilgi gördüğünü biliyoruz. Burada da genelde daha ufak evler için kalabalık aileler için ya da bahçeli evler için düşünülmüş özel ürünler var. Odamızın üyesi de olan genç tasarımcı Mustafa Yeşil'i tebrik ediyorum, kendisini geliştirmesini tavsiye ediyorum. Farklılığın her zaman her yerde değer bulduğunu düşünüyorum. Mobilyada yeni tasarımlar, yeni ürünler, bir de kullanışlı ürünler çok önemli, az yer kaplayan ürünler çok önemli. Bu konuda kendisini son derecede başarılı buluyoruz. İlerleyen yıllarda daha da iyi noktalara geleceğini tahmin ediyorum."

Mustafa Yeşil de babası ve dedesinin daha önce mobilya parçaları ürettiğini, onlardan esinlenerek bu sektöre girdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Dedem metal işleriyle uğraşıyordu, babam da mekanizma işiyle uğraşıyordu. Babamdan aldığım bu gömleği geliştirerek 'bitmiş ürünler'e girdim. Fonksiyonel ürünler yapıyorum. Dar mekanlar için pratik çözümler üretiyorum, böylelikle dar alanların ferah olmasını sağlıyorum.

İhracat için Ürdün, Dubai, Azerbaycan ve ABD gibi ülkelerden gelen temsilcilerle görüşme yaptım. Olumlu sonuç alırsam ihracat yaparak kendimi geliştirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyorum. Yurt içinde bütün bölgelere ürün veriyorum, asıl amacım ihracat yapıp bütün ülkelere yayılmak."