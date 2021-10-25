Üye Girişi
Montessori Akademisi Eğitmen Eğitimi Programı'nın kayıtları devam ediyor - Son Dakika

Montessori Akademisi Eğitmen Eğitimi Programı'nın kayıtları devam ediyor

25.10.2021 13:04
Montessori Akademisi Eğitmen Eğitimi Programı'nın kayıtları devam ediyor

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Program ve Yayın Geliştirme Birimi bünyesinde yürütülen Montessori Akademisi Eğitmen Eğitimi Programı (MATEPP) için kayıtlar sürüyor.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Program ve Yayın Geliştirme Birimi bünyesinde yürütülen Montessori Akademisi Eğitmen Eğitimi Programı (MATEPP) için kayıtlar sürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın ilk kadın doktoru Maria Montessori tarafından geliştirilen ve ilk kez 1907'de Roma'da Casa Dei Bambini adlı çocuk evinde uygulanan Montessori eğitim felsefesi, bugün pek çok ülkede, okul öncesi kurumlar başta olmak üzere liseye kadar tüm eğitim seviyelerinde uygulanıyor.

Bu eğitim felsefesinin çocuklarda düzenleme, sınıflandırma, yorumlama ve bağımsızlık ihtiyacı, gerçeklik üzerinde ve gerçeklik içinde kişisel hareket etme dürtüsü, toplumsal ilişkilere duyulan ihtiyaç, hayal gücü ile gerçekliği deneyimleme gibi farklı yetkinlikleri desteklediği gözlemleniyor.

Montessori sınıflarında her çocuğun, kendi hızında öğrenebilmesi ve gelişebilmesi adına planlamalar yapılıyor. Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri ve bireysel adımlar atabilmelerine yönelik farklı fırsatlar sunuluyor. İçselleştirmeleri istenen kazanımın, çocuklara aşılanabilmesi için gerekli hazırlıklar yapılıyor ve konuyla ilgili somut materyaller hazırlanıyor. Bu materyaller de programın bir parçası olarak çocuğa sunuluyor.

Bu noktada Türkiye'nin en büyük ve özgün Montessori programlarını inşa etmek için yola çıkan YETEV Program ve Yayın Geliştirme Birimi, MATEPP ile dikkat çekiyor. MATEPP Programı, 2017'den bu yana İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin iş birliğiyle yürütülüyor.

Eğitimi alanında uzman isimler veriyor

Eğitim programı kapsamında alanında uzman isimlerle çalışılıyor.

Çocuk ve aileyle ilgili çalışmalarını Montessori çerçevesinde sürdürmesi sebebiyle Montessori Institute of San Diego'da iki yaz dönemi boyunca "Inclusive Education (Kaynaştırma/Bütünleştirme)" eğitimi alan Evrim Avşar, 2010'dan bu yana Pakistan ve Türkiye'deki farklı okullarda Montessori rehberi olarak çalışan Anam Rafiq, Montessori eğitim felsefesine yoğunlaşarak Avusturya Montessori Enstitüsü'nden 3-6 yaş Montessori Rehberi diploması olan ve şu an YETEV bünyesinde MATEPP Akademik Koordinatörlüğünü yürüten Hatice Orha, Amerika ve Çin'de bulunan çeşitli Montessori okullarında deneyim kazanan ve Palet Montessori Yeşilvadi Kampüsü'nde Montessori rehberi olarak görev yapan Beyza Durukanoğlu, Palet Montessori Yeşilvadi kampüsünde Bilingual Montessori rehberi olarak hizmet veren Bahu Sena Aydın, Palet Okulları Yeşilvadi şubesinde Türkçe Montessori eğitimi veren Fatma Neslihan Meydancı gibi eğitmenlerin vizyonuyla yeni nesil Montessori eğitmenleri yetiştiriliyor.

Başvuru ve eğitim süreci hakkında

"3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Eğitmen Eğitimi (Uluslararası Akreditasyon, MACTE Onaylı Sertifika Programı)", 31 Ekim'deki son başvuru tarihinin ardından, 7 Kasım'da Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü'nde başlayacak. Eğitimler, cumartesi-pazar günleri yüz yüze gerçekleştirilecek.

Programa, ön lisans ve lisans mezunları, lisans programlarının 3 veya 4'üncü sınıflarındaki lisans öğrencileri, öğretmenler ya da farklı disiplin dallarında çalışan bireyler dahil olabilecek.

"6-12 Yaş İlkokul Montessori Eğitmen Eğitimi (Kozmik Alan)" için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. "3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Eğitmen Eğitimi" programına ön başvurular, web sitesindeki başvuru formu üzerinden gerçekleştiriliyor. "https://yetevakademi.com/" ön başvuru formu doldurulduktan sonra aday ile program direktörü ya da program koordinatörü arasında gerçekleştirilen mülakat yoluyla başvuru işleme alınıyor.

Başvurusu olumlu sonuçlanan aday, MATEPP Ofisini ziyaret ederek program direktörüne özgeçmiş, transkript, diploma kopyası, tavsiye mektubu ve kesin başvuru formu belgelerini teslim ediyor. Kayıt sözleşmesini imzaladıktan sonra da programa kabul ediliyor.

3 farklı eğitim seçeneği sunuluyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen MATEPP Program Direktörü Liliya Yakimova Özyavaş, eğitimlerin uzun yıllardır dünyanın farklı noktalarında uygulanan, çocukların ihtiyaçlarını merkeze alarak geliştirilen Montessori eğitim metodunun daha çok çocuğa ulaşmasına yön verecek öğretmenleri yetiştirebilmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Eğitim programlarının, Dr. Maria Montessori'nin felsefe ve pedagojisinin öğrenilmesine ve bunların çocuklarla çalışırken uygulanmasına yardımcı olmayı hedeflediğini aktaran Özyavaş, MATEPP'in okul öncesi (3-6 yaş) ve ilkokul (6-12 yaş) düzeyinde Montessori sertifikası sunduğunu kaydetti.

2020'de bu süreci bir adım ileri taşıyarak, MACTE ile uluslararası akreditasyon sürecini başlattıklarına değinen Özyavaş, "Katılımcılara 2021'de 3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Eğitimi (Uluslararası Akreditasyon, MACTE Onaylı Sertifika Programı), 3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Eğitimi (İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika Programı) ve 6-12 yaş İlkokul Montessori Eğitimi (İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika Programı) olmak üzere 3 farklı eğitim seçeneği sunuluyor." bilgisini verdi.

Özyavaş, bu eğitimlere eğitimde yeni bir yaklaşım arayan öğretmenlerin, üniversite öğrencileri ve okul yöneticilerinin, çocuklarının ihtiyaçlarını çok daha yetkin bir biçimde karşılamak isteyen anne ve babalar ile bu alana ilgi duyan her kesimden bireyin katılabileceğini belirtti.

İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye, Lisans, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Montessori Akademisi Eğitmen Eğitimi Programı'nın kayıtları devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronanın en yaygın belirtisiydi! İsveç'te 300 bin kişi koku kaybı yaşıyor 13:36 Koronanın en yaygın belirtisiydi! İsveç'te 300 bin kişi koku kaybı yaşıyor Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi 13:28 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak 13:21 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim 12:44 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç 12:40 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor 12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı 11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü

Son Dakika Haberleri
13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi
13:36 Koronanın en yaygın belirtisiydi! İsveç'te 300 bin kişi koku kaybı yaşıyor
13:27 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi
13:25 Çocuğuyla köprüden atlamak isteyen kadını, otobüs şoförü kurtardı! O anlar kamerada
13:20 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak
12:40 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak
12:39 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi
12:34 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
12:08 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor
Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi         
13:40
Ebrar Karakurt, İtalya'daki evini türkü bara çevirdi! Milano'dan İstanbul'a mesaj Ebrar Karakurt, İtalya'daki evini türkü bara çevirdi! Milano'dan İstanbul'a mesaj         
13:29
Çocuğuyla köprüden atlamak isteyen kadını, otobüs şoförü kurtardı! O anlar kamerada Çocuğuyla köprüden atlamak isteyen kadını, otobüs şoförü kurtardı! O anlar kamerada         
13:26
Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü         
12:52
Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak         
12:41
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı         
11:34
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı         
10:50
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 13:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Montessori Akademisi Eğitmen Eğitimi Programı'nın kayıtları devam ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement