Üye Girişi
MOTİVASYON OTOBÜSÜ, HATAY'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU - Son Dakika

MOTİVASYON OTOBÜSÜ, HATAY'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

23.10.2021 03:24

TÜRKİYE'nin birçok kentini gezerek, dezavantajlı çocukları merkezine alan eğitim projesi 'Motivasyon Otobüsü' Hatay'da Türk ve Suriyeli öğrencilerle buluştu.

TÜRKİYE'nin birçok kentini gezerek, dezavantajlı çocukları merkezine alan eğitim projesi 'Motivasyon Otobüsü' Hatay'da Türk ve Suriyeli öğrencilerle buluştu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Kudret Armağan'ın öncülüğünde başlatılan 'Motivasyon Otobüsü' projesinin 13'üncü durağı olan Hatay'da üç köy okulunda etkinlikler düzenlendi. 500 öğrencinin katılım gösterdiği etkinlikte, öğrenciler stres attı.

Türkiye'nin kırsal bölgelerinde yer alan ilk ve orta kademedeki öğrenciler, depremden etkilenen çocuklar, sevgi evlerinde kalan çocuklar ile engelli çocukların motivasyon ve iletişimlerini geliştirip, teknolojiye olan ilgilerinin arttırılması amaçlanan 'Motivasyon Otobüsü' projesinin 13'üncü durağı Hatay oldu. Hatay Valiliği, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda kentte, Bozhöyük Ortaokulu, Üzümdalı Ortaokulu ve Bitiren Ortaokulu'ndaki Türk ve Suriyeli öğrenciler buluşan Motivasyon Otobüsü çeşitlik etkinliklerle öğrencileri sevindirdi.

BÜYÜK İLGİ

Öğrencilerin, motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine yönelik oluşturduğu Motivasyon Otobüsünün her kentte büyük ilgi gördüğünü söyleyen proje sahibi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Kudret Armağan, 'Motivasyon otobüsü, yıllar önce bir hayalle başladı. Kütahya'nın Simav ilçesinden yola çıktık ve o gün bir hedef koyduk kendimize. Dedik ki, Edirne'den Kars'a kadar motivasyon otobüsünü ülkemizin bütün illerindeki çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Kimler bunlar, köylerde okuyan çocuklarımız, özel eğitim alan çocuklarımız, sosyal hizmetlere bağlı kurumlardaki çocuklarımızla bir hayalle başladı. Ama artık şu anda hayallerimizi yaşıyoruz. Burada neler yapıyoruz ilk önce çocuklarımıza kendilerini ifade etme, nasıl iletişim kuracakları konusunda temel bilgiler veriyoruz. Daha sonra onlarla beyin egzersizleri yapıyoruz. Onlarla hayallerimizi renkli kağıtlara uçak yapıp geleceğe uçuruyoruz. En sonda tabi ki onları çok güzel pamuk şekerli bir sürpriz bekliyor. Ama bunun yanında teknolojik uygulamaları hayatlarına nasıl entegre edeceklerini gösteriyoruz. Kudret Armağan, bugün buradaysa bir köyde doğup büyümenin köyde okumanın motivasyonuyla yollara devam ediyor. İyi ki bu yola çıkmışım iyi ki motivasyon otobüsü bu ülkenin yollarında. Motivasyon otobüsü yollarda olmaya devam edecek'dedi.

BALONLARI PATLATTILAR

Çocuklar, etkinlikte kendilerine verilen balonlara temsili olarak streslerini doldurup şişirdi, ardından stres dolu balonlar patlattı ve çeşitli oyunlar oynayarak, kendilerine verilen hediyeleri aldı, ikram edilen pamuk şekerleri yedi.

MOTİVASYON OTOBÜSÜ, HATAY'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
MOTİVASYON OTOBÜSÜ, HATAY'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
MOTİVASYON OTOBÜSÜ, HATAY'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
MOTİVASYON OTOBÜSÜ, HATAY'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Suriyeli, Türkiye, Hatay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTİVASYON OTOBÜSÜ, HATAY'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi 00:46 Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti 00:18 Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu 23:59 Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu
AK Parti'den 22:12 AK Parti'den "Erken seçim mi var sahaya inildi?" sorusuna cevap! Tüm meraklar giderildi Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti 21:27 Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi 19:27 Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi
Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur 18:05 Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir 17:23 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir

Son Dakika Haberleri
19:02 Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı
19:01 Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor
18:17 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:06 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi
18:05 Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur
17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek         
01:00
Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı         
00:27
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış         
21:51
Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu         
20:05
Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti         
19:24
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı         
17:34
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 03:32:09. #1.11#
SON DAKİKA: MOTİVASYON OTOBÜSÜ, HATAY'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement