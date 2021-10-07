MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL YANDI - Son Dakika

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde TEM Otoyolu'nda motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Nazım Coşkun idaresindeki 54 ADY 828 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Sürücünün araçtan inmesinden kısa bir süre sonra otomobil alev alev yanmaya başladı. Aracında yangın söndürme tüpü bulunmayan sürücü durumu itfaiyeye bildirdi. Otomobil yandığı sırada bagaj kısmından eşyalarını boşaltan Coşkun'un yardımına diğer sürücüler yangın söndürme tüpüyle yetişti. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.