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Motosiklet hırsızı çaldığı motorla gezerken yakalandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızı çaldığı motorla gezerken yakalandı

13.10.2021 19:53
Motosiklet hırsızı çaldığı motorla gezerken yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 9 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 9 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında Kayseri'de son 1 ay içerisinde meydana gelen 9 ayrı motosiklet hırsızlığı şüphelisi O.K., çaldığı motosikletle gezerken Kocasinan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edilirken gözaltına alınan O.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızı çaldığı motorla gezerken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet hırsızı çaldığı motorla gezerken yakalandı - Son Dakika
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