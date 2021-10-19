Motosiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet çalıp, önce parçalayan ardından change yaptıktan sonra satan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 8 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, çalıntı motosikletlerin Yeşilovacık Mahallesinde bulunan bir ikametin deposunda parçalandığı, ardından change yapıldıktan sonra satıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlen adrese operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına alırken, depoda yaptığı aramalarda şaşe ve motor numaraları kazınmış 5 motosiklet ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.F., E.V, M.R., H.F. ve E.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MERSİN