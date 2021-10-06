MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika

KONYA'da kimliği belirlenemeyen sürücünün motosikletinin üzerine yatarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntüler, dün akşam saatlerinde Konya- Aksaray karayolunun 35'inci kilometresinde yoldan geçen başka sürücüler tarafından çekildi. Bir sürücü, plakasız motosikletini üzerine yatarak kullandı. Sürücünün tehlikeli yolculuğu sırasında önündeki araçları sollaması dikkat çekti. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü daha sonra normal şekilde motosikletini kullanmaya devam etti.