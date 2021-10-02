Motosikletin önce konteynere, ardından TIR'a çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet, önce tali yolda çöp konteynerine, ardından da çıktığı ana yolda TIR'a çarptı. Konteynere çarpınca motosikletinin sepetine düşen sürücü kazayı yara almadan atlattı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün öğle saatlerinde Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Turgutlu'dan Ankara yönüne doğru giden Yılmaz Gencer yönetimindeki sepetli motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkıp çöp konteynerine çarptı. Savrulan Gencer, motosikletin sepetine savruldu. Motosiklet ise çıktığı ana yolda hızla geçen bir TIR'a yandan hafif çarptı.Gencer'in yara almadan kurtulduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.