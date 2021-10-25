Mozart'ın eserleri, İzmir Agora Örenyeri Basilika'sında sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Mozart'ın eserleri, İzmir Agora Örenyeri Basilika'sında sanatseverlerle buluştu

İzmir'de anlatımlı oda müziği konseri sanatseverlerle buluştu.

İzmir'de anlatımlı oda müziği konseri sanatseverlerle buluştu. İzmir Filarmoni Derneği, İzmir Müzesi, Agora Kazı Evi Başkanlığı ortaklığı ve Konak Belediyesi sponsorluğunda, İzmir Agora Örenyeri Basilika'sında düzenlenen anlatımlı oda müziği konserinde W.A. Mozart'ın ölümsüz eserleri yüzlerce yıllık taş kemerlerde yankılandı. Dinleyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkaran konserde keman sanatçıları Elif Nihal Akın ve Banu Yenilmez, viyola sanatçıları Betül Yıldıztekin ve Hande Taban Erdöl, viyolonsel sanatçısı Serdar Mamak ve klarnet sanatçısı Cihangir Nuvasil Mozart'ın Do majör yaylı dörtlüsünün ilk bölümünü ve ardından yine Mozart'ın Klarinetli 5'lisini seslendirdi. Diğer konserlerden farklı olarak dinleyicilere Hande Taban Erdöl, Mozart'ın günlük hayatından anekdotlar paylaşıp insan yönünü anlattı.

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