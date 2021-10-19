Üye Girişi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

19.10.2021 10:26
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pfizer'dan koronavirüs ilacıyla ilgili açıklama: Klinik testler olumlu sonuçlanırsa hemen üretime geçilecek 10:37 Pfizer'dan koronavirüs ilacıyla ilgili açıklama: Klinik testler olumlu sonuçlanırsa hemen üretime geçilecek Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yıl 2,70 liraya çıkacak 10:35 Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yıl 2,70 liraya çıkacak Trabzonspor, yenilmezlik serisinde Liverpool'un da önüne geçti 10:20 Trabzonspor, yenilmezlik serisinde Liverpool'un da önüne geçti
Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı 10:14 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı 09:58 Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı 09:52 Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı
Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevresi hissetti 08:46 Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevresi hissetti Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz 07:45 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz

Son Dakika Haberleri
10:37 Pfizer'dan koronavirüs ilacıyla ilgili açıklama: Klinik testler olumlu sonuçlanırsa hemen üretime geçilecek
10:35 Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı
10:19 Trabzonspor, yenilmezlik serisinde Liverpool'un da önüne geçti
10:18 Ölen eşiyle konuştuğunu söyleyen kraliçe Victoria'nın korkutucu hikayesi
10:14 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı
10:11 Bill Gates'ten skandal bir haber daha! Şirket çalışanına uygunsuz tekliflerle dolu elektronik postalar gönderdiği iddiası ses getirdi
10:01 Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı
09:57 Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı
09:53 Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
09:51 Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı         
10:36
Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı tehlikeli füze denemesini Japonya ifşa etti Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı tehlikeli füze denemesini Japonya ifşa etti         
10:35
Sel nedeniyle mahsur kalan çift, düğünlerine kazanın içinde gitti Sel nedeniyle mahsur kalan çift, düğünlerine kazanın içinde gitti         
10:15
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
09:53
Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar         
09:25
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
07:35
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
20:35
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı         
17:29
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 10:43:26. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement