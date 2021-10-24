Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika

İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi

Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada

Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı

Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor

Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına çok sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını "ayaklı galericiler" yükseltiyor

Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı