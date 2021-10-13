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MSB: "Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor" - Son Dakika

MSB: "Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor"

13.10.2021 21:42
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ile hava sahasında devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ile hava sahasında devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası suları ile hava sahasında devam ediyor. Tatbikat ile TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Arama Kurtarma Harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek amaçlanıyor" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor
MSB: Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor
MSB: Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor
MSB: Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal paylaşım sitesi, Arama Kurtarma, Ege Denizi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: 'Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor" - Son Dakika
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