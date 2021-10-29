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MSB'den '29 Ekim' videosu - Son Dakika

MSB'den '29 Ekim' videosu

29.10.2021 11:16
MSB'den '29 Ekim' videosu

MSB'den '29 Ekim' videosuMİLLİ Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kutladı.

MSB'den '29 Ekim' videosu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kutladı.

Bakanlık, cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Video ile birlikte paylaşılan mesajda, "Biz cumhuriyeti böyle kazandık. Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" denildi. Videoda, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının savaş meydanlarındaki görüntülerine ve Mehmetçiğin katıldığı operasyonlara yer verildi.

Cumhuriyet, 29 Ekim, Milli, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB'den '29 Ekim' videosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den '29 Ekim' videosu - Son Dakika
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