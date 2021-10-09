MSB'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin grafikli paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iki yıl önce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin grafikli paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Barış Pınarı Harekatı" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 2 yıl önce şanlı tarihimizde yerini alacak çok önemli bir harekatı başarıyla icra ederek Suriye'de barış ve huzur umutlarını yeniden yeşertti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda harekatın rakamlarla anlatıldığı grafiğe yer verildi.

Bu kapsamda harekatın, sınırların güvenliği, ülkenin güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasının engellenmesi, Suriyelilerin evlerine dönüşlerinin sağlanması amacıyla 9 Ekim saat 16.00'da terör hedeflerinin havadan vurulmasıyla başladığı, ardından kara harekatına geçildiği anımsatıldı.

Grafikte 605 yerleşim yerinin teröristlerden temizlendiği, 200 bine yakın Suriyelinin güvenli ve gönüllü olarak topraklarına döndüğü, teröristlerin mevzi haline getirdiği 87 cami ve 7 kilisenin kurtarılarak yeniden hizmete açıldığı, 464 okulun Mehmetçik tarafından tamir edildiği, 35 bin öğrencinin yeniden eğitime başladığı, sivillerin hayatını tehlikeye atan mayın ve el yapımı patlayıcılar ile sığınak ve tünellerin imha edildiği bilgisi yer aldı.

Bölgenin terörden temizlenmesi için ABD ve Rusya ile mutabakatlar imzalandığı da anımsatılan paylaşımda, "Terörle mücadele için Türkiye'ye verilen ve yerine getirilmeyen sözlere rağmen PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, devam edecek." ifadeleri kullanıldı.