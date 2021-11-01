MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme (2) - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ekimde yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda 279 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, bu yıl 98'inci yılını kutladıkları Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazileri andı.