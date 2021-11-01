MSB: "Ekim ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale...
01.11.2021 18:42
MSB: "Ekim ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: "Ekim ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Ekim ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale... - Son Dakika
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