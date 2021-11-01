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MSB Kaynakları: "(Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiası) Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için... - Son Dakika

MSB Kaynakları: "(Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiası) Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için...

01.11.2021 12:05
MSB Kaynakları:

MSB Kaynakları: "(Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiası) Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için gerçekleştirilen bir faaliyete yönelik. Bir uçağın iniş yapıp daha sonra ayrılmasına ilişkin.

MSB Kaynakları: "(Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiası) Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için gerçekleştirilen bir faaliyete yönelik. Bir uçağın iniş yapıp daha sonra ayrılmasına ilişkin. Herhangi bir konuşlanma söz konusu değil." - ANKARA

Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB Kaynakları: '(Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiası) Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için... - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB Kaynakları: "(Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiası) Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için... - Son Dakika
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