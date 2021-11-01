MSB Kaynakları: "(Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiası) Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için...
01.11.2021 12:05
MSB Kaynakları: "(Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiası) Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için gerçekleştirilen bir faaliyete yönelik. Bir uçağın iniş yapıp daha sonra ayrılmasına ilişkin.
MSB Kaynakları: "(Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiası) Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için gerçekleştirilen bir faaliyete yönelik. Bir uçağın iniş yapıp daha sonra ayrılmasına ilişkin. Herhangi bir konuşlanma söz konusu değil." - ANKARA
Rus, 3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB Kaynakları: '(Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiası) Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için... - Son Dakika
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