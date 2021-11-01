MSB Kaynakları: "(Suriye sınırına takviye görüntüleri) Halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı,... - Son Dakika

MSB Kaynakları: "(Suriye sınırına takviye görüntüleri) Halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı,...
01.11.2021 12:04
MSB Kaynakları: "(Suriye sınırına takviye görüntüleri) Halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor.
MSB Kaynakları: " (Suriye sınırına takviye görüntüleri) Halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor." - ANKARA
Son Dakika 11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi 11:40 Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı 11:17 Henüz 29 yaşında! Doktorların teşhis koyamadığı genç bir ayda yatağa mahkum oldu 10:45 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:24 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü 09:54 Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi 08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı