MSB: "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca arazi tatbikatları icra edildi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarınca 4-15 Ekim 2021 tarihleri arasında faaliyet yılı başlangıcı kapsamında arazi tatbikatları icra edildi" ifadelerine yer verdi.

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