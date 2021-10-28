MSB: "Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA