Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda görevli personelin katılımıyla 15 Ekim 2021'de Polatlı bölgesinde 'Tarihi ve Kültürel Bilgi Artırımı' faaliyeti icra edildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı , Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda tarihi ve kültürel bilgi artırımı faaliyeti icra edildiğini bildirdi.

Son Dakika › Güncel › 'Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde tarihi ve kültürel bilgi artırımı faaliyeti icra edildi' - Son Dakika

Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti

İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün halay ile imtihanı! Kürtçe şarkı eşliğinde çektikleri halay dalga konusu oldu