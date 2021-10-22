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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

22.10.2021 10:25
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Saldırı, Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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