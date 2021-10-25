MSB: "Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekatı eğitimi başarıyla gerçekleşti" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı envanterindeki F-16 uçakları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarımızın müşterek gerçekleştirdiği 'Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekatı' eğitimi başarıyla tamamlandı" denildi.

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