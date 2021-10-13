MSB, Türk Yıldızları'nın kokpitinden 360 derece çekilen görüntüleri paylaştı - Son Dakika

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk pilotlarının cesaret ve yeteneğinin simgesi, Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın İstanbul semalarındaki nefes kesici gösteri uçuşunu 360 derece açıyla izlemek ister misiniz?" ifadeleri kullanıldı.

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