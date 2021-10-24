MSB: "Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı başarıyla tamamlandı" - Son Dakika

MSB: "Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı başarıyla tamamlandı"

MSB: "Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı başarıyla tamamlandı" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

MSB: "Türkiye-Pakistan- Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı başarıyla tamamlandı" ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatının başarıyla tamamlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, " Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı başarıyla tamamlandı" denildi. Ayrıca tatbikattan nefes kesen görüntülerin yer aldığı bir video klip de söz konusu paylaşımda yer aldı.

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