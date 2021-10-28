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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

28.10.2021 15:15
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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