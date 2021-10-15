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MSKÜ'de 8 bin 500 öğrenci yeni kayıt yaptırdı - Son Dakika

MSKÜ'de 8 bin 500 öğrenci yeni kayıt yaptırdı

15.10.2021 14:08
MSKÜ'de 8 bin 500 öğrenci yeni kayıt yaptırdı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerine 8 bin 500 öğrencinin kayıt yaptırdığını bildirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerine 8 bin 500 öğrencinin kayıt yaptırdığını bildirdi.

Çiçek, kentte görev yapan basın mensuplarıyla Öğrenci Sarayı'nda bir araya geldi.

Üniversitenin önümüzdeki bir kaç yıl içinde Türkiye'de en çok konuşulan üniversitelerden birisi olacağını aktaran Çiçek, önümüzdeki dönem de Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Bölümü açmak için YÖK'e başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Kentte yeni yurtların açılmasıyla yurt ihtiyacının büyük oranda ortadan kalktığını vurgulayan Çiçek, vatandaşlara öğrencilere evleri yüksek kiralarla vermemeleri önerisinde bulundu.

Kente kazandırılan Teknoloji Transfer Ofisinde bulunan 24 şirketin bazılarının artık ihracat yapar duruma geldiğini anlatan Çiçek, "Marka bir üniversite, marka bir Muğla için çabalarımız sonuç verecek. Türkiye'de 4-5 yıl içerisinde en çok konuşulan üniversitelerden birisi olacağız."dedi.

Çiçek, üniversiteyle kenti bütünleştirmek için yoğun çaba harcadıklarını bildirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yapay Zeka, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSKÜ'de 8 bin 500 öğrenci yeni kayıt yaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSKÜ'de 8 bin 500 öğrenci yeni kayıt yaptırdı - Son Dakika
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