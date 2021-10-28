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Mucize Bebek Ayda'nın annesinin adı - Son Dakika

Mucize Bebek Ayda'nın annesinin adı

28.10.2021 09:47
Mucize Bebek Ayda'nın annesinin adı

30 Ekim İzmir Depremi'nde enkaz altından 91 saat sonra çıkarılan Mucize Bebek Ayda'nın aynı depremde hayatını kaybeden Annesi Fidan Keskin Gezgin'in adı Bornova'da yaşayacak.

Bornova'daki parka verildi

Geçtiğimiz 23 Nisan'da Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret eden Ayda ile Abisi Atakan'ın hayali gerçeğe dönüştü. Anne Fidan Keskin Gezgin'in adı, ziyarette isteklerini Başkan İduğ'a ileten Gezgin Ailesi'nin deprem sonrasında yerleştiği Atatürk Mahallesi'ndeki parka verildi.

30 Ekim'in yıldönümü yaklaşırken depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşların anıldığı Fidan Keskin Gezgin Parkı'nın açılışı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Gezgin ailesi ve vatandaşların katılımıyla yaptı. Mucize Bebek Ayda, Annesinin adı verilen parkta arkadaşları ile birlikte oyun oynadı.

Deprem gerçeğini unutmayalım

Törende bir konuşma yapanİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremde hayatını kaybeden 117 vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerken, "Deprem, İzmir'in bir gerçeği. Bugün Agora'da yapılan kazılarda bulunan bazı belgelerle ilgili raporlar gördüm. Milattan sonra 177 yılında bir deprem yaşanmış İzmir'de, ardından da 551 yılında bir deprem daha yaşanmış. Bunlar somut belgesi olan şeyler. Dolayısıyla İzmir'in realitesinin bu olduğunu kabul etmemiz lazım. İzmir'in kamu ve şahıs yapı stokunu süratle yenileyerek, güçlendirerek deprem gerçeğine uygun haline getirmemiz lazım. Kentte bundan sonra bize düşen sorumluluk bu" dedi. Depremden sonra tüm Türkiye'nin tek vücut olduğunu hatırlatan Vali Köşger, Fidan Keskin Gezgin'in adını ölümsüzleştiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Bornova Belediyesi meclis üyelerine aldıkları karar için teşekkür etti.

Mucize Bebek Ayda'nın annesinin adı

Yavuz Selim Köşger, Deprem, İzmir, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mucize Bebek Ayda'nın annesinin adı - Son Dakika


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