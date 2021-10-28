Mudanya'da Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerle başladı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerinin atıldığı Mudanya'da 98. yıl kutlamaları İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Törene Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler, yarın Mudanya Kaymakamlığı koordinesinde Mütareke Meydanı'ndan İskele Meydanı'na yapılacak Cumhuriyet Yürüyüşü ile karadan, Bursa Yelken Kulübü'nün de desteğiyle denizden tekne korteji ile devam edecek.