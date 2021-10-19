Mudanya'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde "Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören yapıldı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Mudanya Muhtarlar Derneği Başkan ve Hasköy Mahallesi Muhtarı Levent Aşçı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Kadri Tok ve muhtarların hazır bulunduğu törende, Aşçı tarafından günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı.

Muhtarlığın 192 yıllık bir kurum olduğunu belirten Aşçı, güçlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin muhtarlık mühründen aldıklarını, böyle bir günde hatırlanmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Mudanyalı muhtarlar daha sonra Mudanya Kaymakamlığına geçti. Muhtarlar Mudanya Kaymakamlığına vekalet eden Nilüfer Kaymakamı Avni Oral tarafından ağırlandı.