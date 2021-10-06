Mudurnu'da otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Nallıhan'dan Mudurnu istikametine giden Aylin K. idaresindeki 06 BHZ 40 plakalı otomobil, Bostancılar köyü kavşağında, aynı yönde seyreden Bahri A'nın kullandığı 96 JE 633 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 06 BHZ 40 plakalı otomobilde bulunan Ayşegül K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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