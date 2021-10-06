Mudurnu'da otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

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