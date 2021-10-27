Muğla açıklarında lastik botlardaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki lastik botta düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Doğalgaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi

Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim