Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında görülen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızılada açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika