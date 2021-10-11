Muğla açıklarında yakalanan 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika

Düzenlenen operasyonda, teknedeki 25 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan ve kaçışı organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

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