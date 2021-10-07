Muğla Akyaka'daki Orta Çağ'dan kalma kalede tünel bulundu - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, kazı ve konservasyon çalışmalarının devam ettiği Orta Çağ'dan kalma kalede, 60 metrelik tünele rastlandı.

Gökova Körfezi kıyısında, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra tarihi ve kültürel yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akyaka'da, tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valiliği koordinesinde çalışmalar sürdürülüyor.

Yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip olduğu sanılan yerleşim yerinde, Orta Çağ'dan kaldığı belirtilen surların büyük bölümü bir yıllık çalışma sonucu ortaya çıkarıldı.

Çalışmalar sırasında, kalenin kuşatma sırasında askerlerin temiz su ihtiyacını karşımaları için Kadın Azmağı deresine bakan bölümünde, 60 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde merdivenli tonozlu tünele rastlandı.

Kazı Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalar esnasında kaledeki askerlerin, düşmana görünmeden temiz suya gizlice ulaşmak için kullandıkları düşünülen bir tüneli bulduklarını söyledi.

Tünelin 2,5 metre yüksekliğinde olduğunu ifade eden Baran, "Tünel, Kadın Azmağı deresine bakan bölümde toprak altında yer alıyor. Tünelin 20-30 metrelik bölümü çok iyi korunmuş. Tünelin kalan kısmında kazı ve onarım çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.