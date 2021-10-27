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Muğla'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

27.10.2021 17:44
Muğla'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P'nin Çiftlik mahallesinde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????

Muğla'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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