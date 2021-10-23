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Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

23.10.2021 15:34
Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bindikleri lastik bot patlayınca karaya çıkan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bindikleri lastik bot patlayınca karaya çıkan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Faralya Mahallesi'ndeki Aktaş Plajı'nda bir grup yabancı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye hareket eden ekipler, 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bindikleri lastik botun patlaması nedeniyle karaya çıktıkları belirlenen düzensiz göçmenler, Ölüdeniz Karakol Komutanlığına getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Jandarma, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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