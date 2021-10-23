Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bindikleri lastik bot patlayınca karaya çıkan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Faralya Mahallesi'ndeki Aktaş Plajı'nda bir grup yabancı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye hareket eden ekipler, 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bindikleri lastik botun patlaması nedeniyle karaya çıktıkları belirlenen düzensiz göçmenler, Ölüdeniz Karakol Komutanlığına getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Kaynak: AA
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