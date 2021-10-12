58 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 58 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yanıklar Mahallesi Günlüklü Koyu bölgesindeki dağlık alanda arama yapan ekipler, 49 Afganistan, 5 İran, 3 Suriye ve bir Irak uyrukluyu yakaladı.

Organizatör olduğu iddiasıyla bir kişi de gözaltına alındı.

İşlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.