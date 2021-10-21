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Altın kaplamayla yapılan tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı - Son Dakika

Altın kaplamayla yapılan tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı

21.10.2021 17:09

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, altın kaplamayla yapılan sembolik "Muğla Saraylısı" tatlısının dilimi 5 bin liradan alıcı buldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, altın kaplamayla yapılan sembolik "Muğla Saraylısı" tatlısının dilimi 5 bin liradan alıcı buldu.

Muğla mutfak kültürünün kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması, kentin gastronomi potansiyelinin turizmle entegre edilmesi ve turizmin canlandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, "Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ve Saburhane Semt Pazarı" açıldı.

Saburhane Meydanı'nda Muğla mutfağına özgü yemeklerin yarıştığı, Muğla Tarhanası, keşkek, odun ateşinde yapılmış ev ekmeği, reçel, salça, turşu ve kurutulmuş sebze ve meyvelerin satışa sunulduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında, Aysel Yüksel'in yaptığı, Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak'ın altınla kapladığı "Muğla Saraylısı" tatlısı büyük ilgi gördü. Sekiz dilimden oluşan tatlının 5 bin liradan satışa sunulan ilk dilimi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerince satın alındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, burada yaptığı konuşmada, Muğla'nın çok güzel bir coğrafyada yer aldığını, bu güzelliği koruyarak, ileriye taşımak için kendilerine büyük görev düştüğünü söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de çok uzun süredir Menteşe'nin turizmden pay almasına yönelik çabalarından, nihayet iş yapma inancıyla sonuç almakta olduklarını dile getirdi.

Menteşe'ye uygun turizm türlerinden en önemlisinin kültür turizmi olduğunu belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Tarihi evleri, bacaları, kuzulu kapıları, pencereleri, sokakları kültürel miras için çok önemli. Tüm bu değerlerin yanında Muğla'nın merkezi olarak Akdeniz ve Ege mutfağında, özgün yemekleriyle hatırı sayılır yeri olan Muğla mutfağının da sahibiyiz. Turizm sektörünün aynı zamanda bir yeme içme sektörü olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu tarihi mekanda, değerli şeflerimizin yapacağı atölye çalışmaları ile geleneksel Muğla mutfağının envanterini oluşturarak, gastronomi konusunda da kalıcı olmak için adımlar atmak istiyoruz. Kadınlarımızın kendi yaptıkları, ürettikleri yerel ürün ve yemekleri bu meydanda sergilemelerini, ürünleriyle de emeklerini ekonomik olarak geriye dönüştürmelerini hedefliyoruz."

Muğla Ticaret ve Sanayi odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan ise Saburhane semt pazarının hem sürdürülebilir turizm hedefine hem de Menteşe ekonomisinin canlandırılmasına katkı sağlayacağını anlattı.

Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak da Muğla'yı UNESCO Birleşmiş Milletler Gastronomi Şehri haline getirmek için mücadele edeceklerini aktardı.

Altın kaplamayla yapılan tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı
Altın kaplamayla yapılan tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı
Altın kaplamayla yapılan tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı
Altın kaplamayla yapılan tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı

Semt Pazarı, Gastronomi, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altın kaplamayla yapılan tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın kaplamayla yapılan tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı - Son Dakika
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