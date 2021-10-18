MUĞLA'DA ARAZÖZ DEVRİLDİ 1 YARALI - Son Dakika

MUĞLA'nın Seydikemer Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözün devrilmesi sonucu sürücü Veysel Bozkurt (39) yaralandı. Kaza, bugün akşam saatlerinde Seydikemer'in Dereköy mevkiinde meydana geldi. Çökek Mahallesi'ndeki orman sahasındaki çalışmanın ardından Seydikemer'e dönen Veysel Bozkurt'un kullandığı 48 HB 350 plakalı arazöz, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı arazözün içerisinden çıkartılan Veysel Bozkurt, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şarampole devrilen arazöz ise vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.